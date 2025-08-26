Calcio giovani – Mantova, inizia la stagione anche dei piccoli

MANTOVA Proseguono con entusiasmo i raduni del settore giovanile biancorosso. Nei giorni scorsi è stato il turno dell’Under 10, guidata dai mister Mauro Galafassi e Manuel Peccini. L’obiettivo principale resta quello di consentire ai ragazzi di migliorare progressivamente le proprie abilità tecniche e tattiche, con un’attenzione particolare alla crescita individuale. Parallelamente, la società di viale Te punta a far maturare nei giovani un autentico senso di appartenenza e di orgoglio nel rappresentare i colori del Mantova, valorizzando impegno, disciplina e spirito di squadra. A ruota, subito dopo l’Under 10, è stato il momento dei Pulcini U9. I piccoli atleti, seguiti dai mister Marco Delmenico, Michele Fochesato e Salvatore Gangi, hanno inaugurato la nuova stagione con il tradizionale ritrovo al campo sportivo di San Giorgio Bigarello.