Calcio giovani – Mantova, Manarin si dimette da allenatore della Primavera

MANTOVA Fulmine a ciel sereno nel settore giovanile del Mantova. Pochi giorni dopo la prima vittoria in campionato, ai danni della Pistoiese, l’allenatore della Primavera Giuseppe Manarin ha rassegnato le dimissioni. Da noi contattato, il tecnico (già ex giocatore biancorosso) ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Pare che all’origine della decisione ci sia una divergenza di vedute con la società su non meglio specificati ambiti. Le parole delle società sono affidate al responsabile del settore giovanile Tommaso Mari. «Giuseppe – spiega – mi aveva manifestato le sue perplessità su alcuni aspetti e per questo non si sentiva più sereno nel portare avanti il lavoro. Gli ho concesso 24 ore per rifletterci, ma non c’è stato alcun ripensamento e ne ho preso atto. Ci tengo comunque a ringraziarlo, a nome mio e della società, per la professionalità e la correttezza dimostrate in questi mesi. E gli mando un “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera».