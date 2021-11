Un virus sempre più per giovani, prosegue il contagio nella fascia d’età che va dai 0 agli 11 anni

MANTOVA – Continua a salire il numero di casi di postività nella fascia dei giovanissimi. Il grafico aggiornato quotidianamente dall’Osservatorio Epidemiologico all’interno del sito di Ats Val Padana ieri ha registrato una variazione verso l’alto di tutti i parametri riferiti alle fasce d’età e in particolare per quella 0-11 anni. Quest’ultima ormai sfiora i 40 casi ogni 100mila abitanti nella media mobile a 7 giorni. Anche le altre fasce d’età, che fino all’altro ieri si mantenevano appena al di sopra della media di 10 casi ogni 100mila abitanti mostrano un aumento piuttosto marcato che le porta oltre al valore di 15 casi di media mobile. In particolare le fasce dell’età “di mezzo”, ovvero 25-44 e 45-64 sono praticamente appaiate in questa crescita costante di casi. Si tratta infatti di quelle fasce d’età che contano la percentuale più bassa di copertura vaccinale esclusa quella degli adolescenti che è però anche quella che è stata vaccinata per ultima.