Calcio giovani – Successo per il primo Memorial Dario Lori

MANTOVA L’Accademia Fabrizio Lori, fondata dall’ex presidente del Mantova e giunta al settimo anno di attività, ha mandato in scena domenica scorsa la prima edizione del Memorial Dario Lori (padre di Fabrizio, scomparso nel 1993). Una bella giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’amicizia, che ha visto la partecipazione di un centinaio di bambini. Cinque le squadre in lizza, nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti: Accademia Fabrizio Lori, Marmirolo, Soave, Sabbioneta e Bagnolese. Premiate le categorie U13 e U9: nella prima si è imposta la Bagnolese davanti all’Accademia Lori; nella seconda il Marmirolo davanti al Sabbioneta. Al termine delle ostilità, grigliata per tutti. Degna chiusura di un’iniziativa riuscita e di una giornata trascorsa in allegria.