Calcio Giovanissimi U15 – Finale thrilling, il Porto è campione. Quistello battuto (2-1) ai supplementari

Mantova Il Porto batte il Quistello al termine di una finale thrilling e conquista il titolo provinciale della categoria Giovanissimi U15. Borsari apre le danze per i biancorossi, ma allo scadere dei tempi regolamentari, Ferriani pareggia e manda le squadre ai supplementari. Alla fine la chiude Mazzucchini che fa esplodere di gioia i tifosi biancazzurri.

La cronaca. Subito Quistello in avanti con Mattioli che scappa sulla sinistra e tenta il cross, ma il difensore mette la gamba, vince il rimpallo e ottiene rimessa dal fondo. E’ assolo biancorosso nei primi 15 minuti: incornata di Azzoni, da sviluppi da calcio d’angolo, ma non impatta bene la sfera che carambola a lato di poco. La prima vera occasione della partita arriva al 17’: rigore per il Quistello con Borsari atterrato in area; dal dischetto l’attaccante si fa ipnotizzare. Porto che prova a rendersi pericoloso al 27’: Pezzo mira l’incrocio, ma la palla esce di un soffio. Il Quistello spinge e si porta in vantaggio al 37’ con un tiro dal limite di Borsari che sorprende Conti.

Nella ripresa segna subito Mazzucchini, che approfitta di un’indecisione difensiva e a porta sguarnita fa 1-1, ma il gol viene annullato per fallo sul portiere. Quando tutto sembrava andare verso la festa biancorrossa, ecco che il Porto strappa il pari in extremis: incornata vincente di Ferriani che manda le due squadre ai supplementari. All’83’ tenta il tocco sotto Begnozzi, ma colpisce la traversa. Passano 12 minuti ed ecco che il Porto trova il definitivo 2-1 grazie alla rete di Mazzucchini. Azione nata dalla galoppata di Scarparti sulla destra e cross al bacio per il tap-in vincente del 10. Le due squadre spingono, i portieri sono chiamati agli straordinari. L’ultima occasione ce l’ha il Quistello che colpisce una traversa clamorosa: gioco fermo ed arbitro con il braccio sollevato per segnalare il fuorigioco. Non c’è più tempo, il Porto vince ed è campione provinciale Under 15. Entrambe giocheranno la prossima stagione nel Regionale.