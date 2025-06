Calcio, i tornei estivi – Il Memorial “La Fata” entra nel vivo: Imperial, Albachiara e Sperindio a tutto gas

Borgofranco sul Po Il 9° Memorial “Michele La Fata” entra nel vivo con una seconda settimana intensa, che ha chiuso i gironi tra sorprese e conferme. Nella quarta serata, l’Edilizia Sperindio piega 9-4 un ottimo Fashion Group, più competitivo del previsto. A tenere viva la sfida fino al 2-3 sono Leozappa e capitan Mancini, prima che un autogol e lo show personale di Roda (5 reti) chiudano il match. La Sperindio avanza ai quarti da imbattuta. L’Imperial Abrasivi travolge 11-1 la BSB Filtri: dominio biancorosso senza storia, con una prestazione corale che annichilisce i rivali. Inutile la rete della bandiera di Furgeri, i blues salutano la competizione. L’Imperial chiude il girone A in testa, con la Merighi Spurghi seconda.

La quinta serata si apre con l’equilibratissimo 3-2 tra Old Pub Albachiara e Ruspal Trivellazioni: decisiva la doppietta di Palmieri, che segna il gol-qualificazione nel finale. La Ruspal era riuscita a pareggiare con un piazzato di D’Onghia deviato, ma il forcing finale dei rossoneri ha fatto la differenza. Spettacolo puro tra Chinaski e Corte Matilde, che pareggiano 6-6 in una partita folle. La Corte vola sul 6-3 grazie a Barbieri ed El Ardoudi, ma nel finale esplode la rimonta targata Salami (tripletta), con Straziota che firma il pari. Il girone C si chiude con le tre squadre a pari punti (2) e differenza reti: passano Corte Matilde e CCF per il maggior numero di gol segnati.

La sesta serata si apre con un 7-4 pirotecnico firmato Fashion Group, che elimina un combattivo Borgo One grazie a un super Marchini, autore di una tripletta nei primi 20’. Gli arancioblu volano ai quarti. Ha chiuso il programma il successo per 4-1 dell’Old Pub Albachiara sul Poliambulatorio Libero Medical: Bacchiega e Palmieri costruiscono il vantaggio, poi nel finale Beltrami dal dischetto e ancora Bacchiega chiudono i conti.

Questo dunque il programma dei quarti di finale. Martedì alle 21 Imperial Abrasivi-Fashion Group; alle 22 Edilizia Sperindio-Merighi Spurghi. Giovedì alle 21 Old Pub Albachiara-CCF; alle 22 Corte Matilde-Ruspal Trivellazioni.