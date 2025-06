Tamburello serie C m – Ceresara continua a correre: il primo posto è più vicino

Mantova Due vittorie, una al tie-break, e una sconfitta sempre 2-1; questo è il bilancio della 14ª giornata del girone lombardo del campionato di serie C. A conquistare i tre punti è stato il Ceresara, damigella d’onore in classifica, che ha piegato per 2-0 (6-1, 6-1), la Gussaghese. La formazione del presidente Fabrizio Pezzini continua la sua rincorsa alla prima della classe. La vittoria al tie-break (3-6, 6-4, 8-3) invece l’ha ottenuta il Malavicina, che nella sfida con i bergamaschi del Madone ha sofferto nel primo parziale. Una volta prese le misure, i ragazzi del presidente Giuliano Morari (in foto) sono riusciti a rispondere colpo su colpo agli attacchi della compagine ospite. Nel terzo parziale hanno preso in mano le sorti del match ed hanno conquistato il punto decisivo.

Giornata negativa, invece per il Medole che dalla trasferta in terra bresciana contro il Capriano del Colle B è riuscito a limitare i danni dopo essersi aggiudicato il primo parziale. La sfida si è conclusa con il punteggio di 2-1, (4-6, 6-1, 8-5), a favore dei padroni di casa.

La classifica: Arcene punti 36, Ceresara 34, Capriano del Colle B 26, Medole, Malavicina 24, Madone 23, Capriano del Colle A 20, Gussaghese 8, Borgosatollo 7, Tortre Dè Roveri 5. (pb)