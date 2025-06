Calcio, i tornei estivi – Notturno di Pozzolo: Milan Club Marmirolo e Trattoria Agrifoglio partono forte

Pozzolo Gol e spettacolo, venerdì, nella prima serata del 38° Notturno di Pozzolo. Nel girone A, la Fly Emigrates di Roverbella ha sconfitto 5-3 la Birreria Zanzibar di Pozzolo: reti di Zanella (doppietta), Sanches, Anir e Badini per la Fly; doppio Nistor e Luccisano per lo Zanzibar. Nel gruppo D, successo per 4-1 nel derby cittadino della Virgi FC (doppiette di Moratelli ed El Bachiri) su I Me Amic (gol di Negri).

Lunedì sera si sono giocate altre due partite: Galaxy Valeggio-Milan Club Marmirolo 0-5 (Speziali, 2 Conati, Ronca, Sanseverino); Accademia Fabrizio Lori-Trattoria Agrifoglio 1-3 (2 Priori, Vaccari, Gjinai).

Le gare di mercoledì: Arti Grafiche Turini (Castel Goffredo)-Officina Melchioretti (Volta); Federici Serramenti (Goito)-Chestnut Fede Bar Team (Marmirolo). Venerdì: Amatori Pozzolese-Andrea Ferri Hairstudio (Guidizzolo); Brazuca (Porto)-Sboccarda (Cavriana).