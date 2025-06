Calciomercato dilettanti – Governolese: preso Storti, ora Ayolade. Rapid Olimpia, Villimpentese, Borgo Virgilio: che colpi!

Mantova E’ iniziata un’altra settimana di movimenti intensi sul mercato dilettanti. Gli ormai ex Poggese Genova e Martina, due tra quelli che hanno disertato l’ultima partita dei play off (il terzo, Bacchiega, è andato al Rivara) sono pronti a firmare per il Fabbrico nei prossimi giorni. La Governolese si assicura il promettente difensore Mikas Storti, ex Curtatone, e incontra oggi Ayolade, obiettivo anche della Serenissima. La Dinamo Gonzaga continua la trattativa con l’attaccante Andrea Nalini, reduce da un’esperienza al Mozzecane. La Rapid Olimpia piazza un doppio colpo dal Curtatone: arrivano l’attaccante Nicocelli, di proprietà de La Cantera, e il portiere Governi. La Villimpentese chiude per Sarpong e Giuliano D’Ambrosio, entrambi corteggiati anche dalla Roverbellese, che ora tratta Furlaneto (Curtatone). A Quistello, conferma per Luca Chiaramonte, mentre resta forte l’interesse per Matar Jallow (Villimpentese). Il centrocampista Nebi Hoxhaj, dalla Medolese, si trasferisce al Gottolengo. Il Borgo Virgilio ufficializza l’ingaggio di Elia Albertini, ex Reggiolo, mentre il bomber Brugnano è destinato al Milanese. Due innesti per La Cantera: arrivano Marco Saccani, centrale dalla Robur Marmirolo, e Athos Galina, in uscita dal Buscoldo.