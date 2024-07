Calcio – Il Verde Mela Team in trionfo a Volta nel torneo “Il Mincio è sempre più blu”

Volta Mantovana Spettacolare epilogo per “Il Mincio è sempre più blu” a Volta Mantovana. Verde Mela si conferma mattatrice, con la quarta vittoria in cinque edizioni: battuta 8-5 la Carpenteria Avigo.

La serata si apre con la finale per il terzo posto, vinta da MP Movement Academy per 5-3 sulla Cartoleria Manarin (2 Thai Ba e Orlandini; 2 Cabroni, Riccò, Vernizzi e Benincà): inizio spumeggiante con il botta e risposta tra Riccò e Thai Ba. Proprio Cartoleria Manarin ribalta il parziale passando in vantaggio ancora con Thai Ba su assist di Corradini. Ma prima del riposo pareggia MP con Vernizzi, imbeccato da Riccò. Nella ripresa MP prende il largo: ancora Riccò propizia con un’azione personale il vantaggio siglato Cabroni, Benincà con un sinistro terrificante fulmina Lorenzini per il 2-4. Orlandini è l’ultimo a mollare (3-4), ma Cabroni chiude con la cinquina.

Dulcis in fundo la finalissima, ricca di gol ed emozioni, tra Verde Mela e Carpenteria Fratelli Avigo: 8-5 (2 Grazioli, 3 Boccalari, 2 Ghirardi, Pernigotti; 2 Pavoni, Diodato, Daoudi, Peretto). La gara si sblocca subito, con Boccalari che porta avanti Verde Mela. Serve un tiro a giro imprendibile di Pavoni per pareggiare. Boccalari però raddoppia dopo un duetto con Grazioli. Avigo fa 2-2 ancora con Pavoni di testa, su corner di Peretto, ma Verde Mela torna subito avanti con Ghirardi, che sfrutta una topica difensiva. Nel finale della prima frazione, Verde Mela fa tris in 3’: apre Pernigotti, poi si scatena con una doppietta Grazioli. Nella ripresa Daoudi rimette in partita i suoi, o almeno ci prova. Ghirardi però trova il settebello e, nonostante il gol di Peretto, Verde Mela si mette al sicuro con un’altra perla di Boccalari. L’8-5 è di Diodato.

I premi individuali: miglior portiere Michele Bertolani (Mp); miglior difensore Federico Tosi (Verde Mela), miglior centrocampista Filippo Orlandini (Cart. Manarin); miglior attaccante: Samir Asbiae (Carp. Avigo); capocannoniere Andrea Boccalari (Verde Mela); miglior giocatore Lorenzo Riccò (Mp); miglior giovane Francesco Simone (Azzini Tende).