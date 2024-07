L’agitazione alla Rsa Bovi di Pegognaga approda in Regione

PEGOGNAGA – Lo stato di agitazione alla Rsa Bovi di Pegognaga, indetto dai lavoratori e da Fp Cgil approda alla Regione Lombardia: il consigliere regionale – e segretario del Pd laurenziano – Marco Carra ha annunciato una interrogazione all’assessore al welfare Guido Bertolaso: «Questa situazione ci preoccupa, e siamo ovviamente a fianco di lavoratori e lavoratrici nella loro mobilitazione – spiega Carra – Da tempo i dipendenti denunciano carenze gravi e problemi seri, di fronte ai quali la società che sta gestendo la Rsa non ha mai risposto. Ora serve cambiare passo, occorre che il gestore prenda in mano la situazione denunciata in modo puntuale e preciso dai lavoratori e delle lavoratrici e dal sindacato. Per questi motivi – prosegue Carra – si auspica che quanto prima venga convocato un incontro tra le parti per porre rimedio alle criticità denunciate e condividiamo la richiesta ulteriore della Cgil nei confronti del Prefetto di Mantova, di convocare un tavolo nel caso in cui non si riesca a costruirlo a livello locale. Pe quanto mi riguarda, da consigliere regionale, dal momento che la Cigil ha chiamato in causa il servizio Psal, cioè il servizio di prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro, ho richiesto – nello stesso momento in cui ho poresentato l’interrogazione all’assessore Bertolaso, un’audizione del sindacato in Commissione Sanità e Affari sociali di regione Lombardia in modo tale che possa venire ad illustrare la situazione attuale e mettere nelle condizioni la regione di poter intervenire».