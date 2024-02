Calcio Prima Categoria – Gove da urlo nel 2024. E ora l’esame più duro: la Verolese

GOVERNOLO Percorso netto nel 2024 per la Governolese: tre vittorie in altrettanti incontri, hanno definitivamente rilanciato la squadra di Matteo Melara nell’Olimpo dei play off.

Il campionato è ancora lungo, ma sembra che finalmente i Pirati abbiano trovato quella quadra che nelle ultime soffertissime stagioni è clamorosamente mancata. Domenica forse la prova di forza più impressionante dei rossoblù, che si sono imposti con un secco 3-0 sul campo di una diretta concorrente, lo Sporting Club. Un match senza storia, che messo in mostra una Gove in grande spolvero.

E domenica, al Vicini, c’è un altro match clou: quello che vedrà arrivare a Governolo la capolista Verolese. I bresciani, a differenza dei Pirati, stanno vivendo un momento molto complicato: nelle ultime sei giornate hanno fatto solo 4 punti, uno solo nel 2024, in casa contro la Leoncelli. Con un altro colpaccio la Gove potrebbe reinserirsi nella lotta per il salto di categoria, anche se la concorrenza è folta e agguerrita, Serenissima e Poggese in primis.

«Stiamo andando bene, ma è vietato rilassarsi – osserva mister Melara -, due domeniche fa a Governolo abbiamo piegato 3-1 la Bagnolese ma non è stato affatto facile. A Goito forse è andata meglio del previsto: abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ma nella ripresa per almeno 15’ ci siamo “seduti”, rischiando di far rientrare in partita gli avversari. Il morale è alto, ma non mi fido della Verolese, che nonostante qualche passaggio a vuoto resta una squadra fortissima. Le motivazioni, per quanto ci riguarda, verranno da sole. Nella seconda parte del torneo è importante racimolare quanti più punti è possibile, giocando in maniera costante contro tutte le avversarie, a prescindere dalla loro classifica».