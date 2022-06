Calcio mercato dilettanti – Suzzara, c’è Akinbinu. Due baby per il Casti

Mantova In Promozione affare fatto in casa Suzzara: i bianconeri hanno chiuso per il forte attaccante del Marmirolo Tayo Akinbinu, un elemento congeniale al gioco di mister Bizzoccoli. Si attende ancora una risposta da Vezzani, forte centrocampista del Rolo.

Saliamo di categoria, dove in Eccellenza il Castiglione ha portato a casa due ragazzi in quota molto interessanti: si tratta del centrocampista della Feralpi Salò Giuseppe Russo (classe 2005), che ha però mosso i primi passi da calciatore proprio a Castiglione, e del pari ruolo del 2004 Tosi, svincolato dal Ciliverghe. A lasciare invece la maglia rossoblù, oltre a Fantoni, saranno anche Quaggiotto e Negrello. Torniamo in Promozione per dar conto degli incontri interlocutori da parte del Marmirolo, che tratta i giocatori scuola Acm Rossin, Gjeci, Zuccati e Serenghi, oltre all’obiettivo esperto Edo Rossi, che ha anche altri estimatori in categoria (Governolese). Ma i neroverdi hanno messo gli occhi anche su Farfare, esterno del Gonzaga (già agli ordini di Davide Marmiroli in maglia aquilotta) e Marco Giarruffo, attaccante, un altro che ha molto mercato in categoria (per lui c’erano stati contatti con Castellana e Governolese). A proposito dei Pirati, ieri incontro con il portiere del Gonzaga Pietro Modena, estremo di esperienza e affidabilità che andrebbe ad affiancare l’astro nascente Alexandro Freddi (classe 2005). Per quanto riguarda i giovani rossoblù, Il 2002 Marco Bernardi rientra al Porto, in uscita anche il portiere Arbustini, il difensore Matteo Guarnieri (che ha diverse richieste) e il centrocampista Montani. Confermati invece Solci e Pacilli, potrebbe essere “promosso” Frassoni dalla Juniores. Ceduto alla Poggese invece l’attaccante Marinella. In settimana, infine, la Castellana (che è sempre in pressing su Favagrossa e Faye Pape) dovrebbe definire l’ingresso in società di Bruno Bompieri. L’Asola, infine, ha confermato Di Mango e Brentonico.