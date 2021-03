Sisma, arrivano 400mila euro per la chiesa di Zovo

SAN BENEDETTO – Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di commissario delegato per l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato due ordinanze con le quali vengono finanziati interventi di ripristino a San Benedetto Po e Roncoferraro. Vengono infatti concessi finanziamenti per un importo complessivo di circa 500mila euro. In particolare, alla Diocesi di Mantova, per il restauro conservativo e il miglioramento sismico della chiesa di San Floriano Martire a Zovo di San Benedetto Po, viene concesso un finanziamento pari a 400mila euro. Si mettono così a disposizione della Diocesi ulteriori risorse per il ripristino del patrimonio ecclesiastico danneggiato dal sisma del 2012, per il recupero del quale è stato sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa. Ad Aipo viene inoltre riconosciuto un incremento di finanziamento di ulteriori 88mila e 143 euro per la realizzazione dell’intervento di ripristino funzionale delle conche di navigazione denominate conca di Governolo e conca di San Leone Magno, localizzate nel comune di Roncoferraro. L’aumento del contributo finanzia parte dei maggiori costi sostenuti dall’Agenzia per il Po per la sicurezza del cantiere. Sono infatti intervenute due piene che hanno danneggiato le ture poste a difesa. Il contributo complessivo del commissario per l’intervento di ripristino delle conche è dunque, oggi, pari a 391mila e 912 euro.