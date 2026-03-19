Calcio Prima Categoria – Bozzolini: “Dinamo, percorso top. Ora sfida cruciale a Marmirolo”

GONZAGA Dopo aver perso punti contro Serenissima e Suzzara, nello scorso turno la Dinamo Gonzaga è tornata alla vittoria, superando 3-1 in casa il Castelvetro. Il risultato potrebbe dare l’idea di una partita tutto sommato comoda per la compagine di mister Melara, ma così non è stato, come spiega Tommaso Bozzolini, che con due reti è stato il mattatore: «Ci aspettavamo una sfida difficile, dato che i nostri avversari venivano dal successo con la Serenissima. Le nostre aspettative si sono confermate, con il vento a complicare il tutto. Noi eravamo obbligati a vincere per consolidare la nostra posizione in classifica e ci siamo riusciti. Sono contento della mia doppietta, che si è rivelata determinante». Tra campionato e coppa, sono 12 i gol in stagione per la punta, un bottino niente male per un calciatore che in estate stava facendo i conti con un grave infortunio: «Non pensavo di rientrare prima di ottobre, essendomi rotto tre legamenti della caviglia. Invece ho bruciato le tappe e ho recuperato per inizio stagione – racconta Tommaso –. Nelle prime partite ho giocato e segnato molto. Era però questione di tempo prima che fossi chiamato a pagare dazio per il mio rientro rapido. Mi sono fatto male e ho dovuto fermarmi per buona parte del girone di andata, per poi tornare in campo in quello di ritorno. La squadra sta facendo un campionato eccezionale. Spero di fare la mia parte in questa fase cruciale, magari con altri gol decisivi». A una sola lunghezza dal Suzzara secondo in classifica, la Dinamo è in piena corsa play off: «Ora bisogna rimanere concentrati e non abbassare la guardia. In un campionato come questo, basta un attimo per perdere 3-4 partite e rovinare tutto. Per questo dobbiamo arrivare alla sosta di Pasqua senza dilapidare il vantaggio, in modo da poter gestire con tranquillità le ultime gare». Prima però la Dinamo dovrà vedersela con Marmirolo e Rapid: «L’Union Team è forse la squadra peggiore da incontrare in questo momento. Stanno facendo un cammino impressionante – osserva Tommaso –. Sarà una sfida da categoria superiore e senza favoriti. Dovremo quindi giocare alla morte: una vittoria domenica può infatti rappresentare una seria ipoteca per i playoff».