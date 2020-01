Calcio Prima Categoria Crer – Il Viadana è pronto a ripartire

Viadana Vacanze finite anche per il Viadana. Domenica riaprirà i battenti anche il girone B della Prima Categoria Crer, con la prima giornata del girone di ritorno. I gialloblù di Nebbioli e Froldi ospiteranno al Comunale il Marzolara, al momento terzo in classifica. All’andata i rivieraschi, a quel tempo allenati da Vincenzo Migliaccio, vinsero con il punteggio di 2-1.

Dopo le prime 15 gare, il Viadana ha racimolato 15 punti. Nell’ultimo impegno dell’andata ha chiuso sull’1-1 la gara interna con la Castelnovese Meletolese, mentre il Marzolara ha impattato sul terreno della Valtarese.

La società rivierasca ha recentemente contattato due attaccanti sul mercato degli svincolati, ricevendo però risposte negative.

Dice Nebbioli: «Il Marzolara è un’ottima compagine, anche se a metà dell’andata ha perso qualche punto. Quando si riprende dopo una lunga pausa è sempre un’incognita. Giocando davanti al nostro pubblico, faremo il possibile per fare risultato. Firmerei anche per un pareggio. Nelle ultime partite dell’andata ho visto la squadra più consapevole delle proprie possibilità. Siamo migliorati nella mentalità e nel gioco, e questo è un buon segno. Ripartiamo con la volontà di far bene e di raccogliere quanti più punti possibili per centrare la salvezza. Inaugurare la seconda parte del torneo con un bel risultato, oltre a muovere la classifica, sarebbe un grosso incentivo sul piano del morale».

Assenti Manzoli e Pramori. Disponibile, invece, Mortini.