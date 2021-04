Canoa Under 21/23 – Alessio Campari e Sara Vesentini in azzurro

MANTOVA Alessio Campari e Sara Vesentini della Canottieri Mincio sono da oggi in raduno a Milano con la nazionale under 21/23 di canoa. Gli azzurri, in questo fine settimana, saranno impegnati nella gara internazionale sulle acque dell’Idroscalo a Segrate. La gara sostituisce il Trofeo Sparafucile, che nel 2022 è auspicabile possa ritornare a disputarsi sulle acque del lago Inferiore.

Alessio Campari gareggerà domenica col K4 500 under 23 con Davide Franco (Canoa San Giorgio), Riccardo Baldan (Ottagoni Cremona Sport) e Giovanni Penato (Fiamme Gialle). Sara Vesentini sabato sarà impegnata nel K2 200 (sempre under 23), con Sara Dal Doss (Canottieri Padova); il giorno dopo, la portacolori del sodalizio di Cittadella disputerà il K4 500 (under 23) insieme a Lucrezia Zironi (Canottieri Mutina Modena), Meshua Marigo (Fiamme Azzurre) e Sara Dal Doss.

Oltre che con i suoi due atleti che gareggeranno con l’Italia under 23, la Canottieri Mincio è iscritta alle gare riservate alle società (prova indicativa) con Emma Rodelli e Chiara Nasi nel K1 200/500 e K2 stesse distanze categoria junior. Al via anche Beatrice Gaggero nel K1 200 e 500 senior.

Assente la Lega Navale.