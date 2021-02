Fermati a Torino i tre che hanno truffato due anziani di Volta Mantovana

MANTOVA Nella tarda mattinata del 5 febbraio due uomini, sommariamente descritti, di cui uno si era qualificato come appartenente alla Polizia Locale e l’altro tecnico della rete idrica, approfittando dell’avanzata età di una coppia di anziani di Volta Mantovana, si introducevano nella loro casa, situata in zona agreste, con la scusa di verificare una perdita di gas. A questo punto, i malviventi, mediante artifizi e raggiri, convincevano i due coniugi a mettere tutto l’oro ed il denaro in loro possesso, consistente in 9.000,00 euro, nel frigorifero e, dopo averli distratti, si impossessavano del tutto dandosi poi a repentina fuga a bordo di un’autovettura Volkswagen Golf di colore grigio, condotta da un complice. Sul posto intervenivano immediatamente i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere e della Stazione di Volta Mantovana, allertati dai due coniugi, i quali avviavano una tempestiva attività d’indagine che coinvolgeva anche il personale della Squadra Mobile della Questura di Biella e della Polizia Stradale di Novara. Nello specifico, dalle prime indagini svolte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, è emerso che l’autovettura usata per compiere la truffa ed i due autori, erano già stati segnalati e, dai vari accertamenti effettuati nell’immediato, i malviventi sono stati rintracciati e fermati, dalla Squadra Mobile di Biella in collaborazione della Polizia Stradale di Novara, all’uscita del casello autostradale di Rondissone (TO). I tre, identificati in D.C.O. 36enne, T.I. 45enne e D.A. 26enne, tutti originari e residenti nella provincia di Torino, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ivrea (TO). La refurtiva è stata recuperata e sarà restituita ai legittimi proprietari.