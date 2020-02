Calcio Prima Categoria – Curtatone, si dimette il ds Pizzadini

CURTATONE Dopo dieci anni di onorata militanza, Paolo Pizzadini lascia la scrivania di direttore sportivo del Curtatone: «La scorsa settimana ho rassegnato le dimissioni dalle cariche di direttore sportivo e di membro del consiglio direttivo della Nac Curtatone – dice -. Qualche problema d’intesa con gli altri dirigenti, qualche divergenza di vedute, mi hanno convinto a prendere questa decisione, per me davvero molto sofferta, dopo due lustri di attività in rossoblù. Rimarrò fino al termine dei campionati, per gestire l’ordinaria amministrazione per quanto concerne la prima squadra e il settore giovanile». Si separano anticipatamente, dunque, le strade della società e dell’esperto dirigente: «Paolo ha preso la decisione di lasciare – spiega il presidente Paolo Ferretti – e noi abbiamo accettato la sua scelta, accogliendo le dimissioni. Lo ringraziamo per il grande lavoro svolto in questi anni al servizio della società».