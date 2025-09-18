Calcio Prima Categoria – Fantini: “Questo Porto ha carattere. Vietato sottovalutare l’Olimpia”

PORTO MANTOVANO Buona la prima, anche se con qualche sofferenza, per il Porto 2005 di Marco Fantini che ha inaugurato il cammino nel campionato di Prima categoria lombarda con un pareggio casalingo per 2-2 nel match clou con l’Union Team Marmirolo di Makris Petrozzi. Un risultato che, a conti fatti, non è da disprezzare e lascia spazio a soddisfazione e fiducia in vista del prosieguo della stagione, soprattutto per la capacità dimostrata dalla squadra di reagire a una situazione complicata. Domenica prossima, intanto, arriverà il primo impegno in trasferta sul campo della Rapid Olimpia di Fabio Mussetola, reduce da una vittoria esterna a Remedello contro i bresciani guidati da Davide Marmiroli. «Affrontavamo una squadra di spessore – sottolinea mister Fantini – che può contare su giocatori esperti e affidabili. Non era semplice: andare sotto 2-0 poteva tagliarci le gambe, invece la squadra ha avuto carattere e ha trovato la forza di reagire, rimettendo in piedi la partita. È chiaro che bisogna prestare sempre la massima attenzione, specialmente contro formazioni attrezzate come il Marmirolo. La reazione è stata positiva, ma da lunedì la testa è già al prossimo impegno». L’Olimpia sarà infatti un banco di prova non meno impegnativo. «Li abbiamo già incontrati in Coppa – prosegue Fantini – e conosciamo bene le loro qualità. Sono una neopromossa ma hanno inserito in organico diversi elementi di valore, e il successo in trasferta ottenuto alla prima giornata conferma che sono determinati a fare bene. All’esordio davanti al loro pubblico avranno ancora più motivazioni. Mi aspetto una partita difficile, per questo chiedo ai miei ragazzi massima concentrazione».