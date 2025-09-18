Calcio Promozione – Beretta: “Asola, più concentrati per battere il Vobarno”

ASOLA L’avventura dell’Asola in Promozione è iniziata in salita. La formazione di Alessandro Cobelli ha infatti esordito sabato scorso con una sconfitta per 3-1 sul campo dello Sporting Chiari. Una battuta d’arresto amara che la squadra vuole subito lasciarsi alle spalle, puntando a un pronto riscatto già domenica prossima, quando allo stadio asolano arriverà il Vobarno, reduce a sua volta da una caduta interna contro l’Orsa Iseo. La partita, dunque, metterà di fronte due formazioni desiderose di rialzarsi immediatamente. A confermarlo è il capitano biancorosso, Luca Beretta, che non nasconde la determinazione del gruppo: «Sul nostro cammino avremo una squadra che verrà qui col dente avvelenato e con tanta voglia di riscatto. Sarà una sfida da affrontare con la massima concentrazione, partendo dagli aspetti positivi che abbiamo mostrato a Chiari». Beretta sottolinea come la gara d’esordio abbia lasciato spunti utili, ma anche qualche rimpianto: «Purtroppo ci sono stati dieci minuti di blackout che hanno cambiato l’inerzia della partita. In quel frangente non solo lo Sporting ha saputo approfittarne, ma noi stessi ci siamo innervositi per alcune decisioni arbitrali. È un errore che non dovremo più commettere: perdere lucidità significa offrire un vantaggio all’avversario, e a questi livelli si paga». Lo sguardo, ora, è rivolto al debutto casalingo, considerato un passaggio importante anche dal punto di vista emotivo: «Contro il Vobarno dovremo scendere in campo determinati e attenti dal primo all’ultimo minuto. Sarà il nostro primo impegno davanti ai tifosi e vogliamo regalare loro una prestazione convincente». Solo dopo questa sfida l’Asola potrà pensare all’impegno di Coppa Italia, che il calendario ha riservato contro lo Sporting Club, ex squadra dello stesso Beretta: «Alla Coppa teniamo molto, e personalmente sarà una gara speciale, ma ora è giusto pensare a un impegno per volta».