Calcio Prima Categoria – La Poggese è pronta a tornare grande

POGGIO RUSCO Voce di popolo, voce di Dio, dice un proverbio che risale al tempo dei Romani. Ma più che di voci di paese si tratta di solide realtà, che sembrano in dirittura d’arrivo. La Poggese è pronta a rinverdire i fasti dei primi anni 2000, quando arrivò addirittura in Serie C. Per ora, il programma sarebbe quello di arrivare in un paio d’anni all’Eccellenza. Niente scossoni o cambi al vertice, intendiamoci: alla guida della società resterebbe l’attuale patron Armando Castellano, come pure tutti i dirigenti e il mister Emanuele Negrini. Cambierebbe però l’apporto che alcuni sponsor storici già presenti (si parla di Dinamica e Truzzi) darebbero in vista della prossima stagione, con l’ingresso di altre importantissime forze imprenditoriali del posto, in grado di dare forma, già da ora, ad un organico in grado di dire la sua in una Prima Categoria, che sembra già una Promozione-B, con organici come Porto, Voluntas, Governolese e Sporting, solo per citarne alcuni. La rosa dei biancazzurri, già in parte allestita, vedrebbe l’innesto di alcuni giocatori di categoria superiore, pronti ad alzare ulteriormente il tasso tecnico della neopromossa: i primi nomi sono quelli del difensore Recchia (in un primo momento confermato dalla Serenissima, ma allettato dal progetto e che potrebbe essere ufficializzato a breve) e soprattutto del trequartista Marangi, ultima stagione alla Castellana in Promozione. Un elemento che arriva da un lungo infortunio, ma dalle doti tecniche indiscutibili. Per ora in società nessuno conferma, però nei prossimi giorni dovrebbero esserci comunicazioni ufficiali. Poggio, insomma, è pronta a tornare grande nel palcoscenico del calcio mantovano.