Bonus spesa, il Comune di Rodigo avvia la campagna informativa

Rodigo Relativamente all’annunciato Bonus spesa 2023, per l’acquisto di beni alimentari destinato ai nuclei familiari in stato di bisogno, i vari comuni stanno avviando una serie di campagne informative per tutti coloro che ne risulterebbero aventi diritto; e anche il Comune di Rodigo si è giù attivato per segnalare ai propri concittadini che nell’ambito di questa iniziativa anche alcuni di loro potrebbero esserne beneficiari.

Sono in arrivo a livello nazionale. per 1,3 milioni di nuclei familiari, il bonus spesa previsto dalla Legge di Bilancio 2023. Non vi sarà la necessità di attivarsi per compilare una eventuale richiesta in quanto l’Inps da parte sua conferma: che non servirà presentare alcuna domanda.

La platea di beneficiari sarà individuata tramite Istituto Inps e i Comuni. In questo mese di luglio, quindi, verrà fatto recapitare il bonus spesa ai cittadini e le cittadine che appartengono a nuclei familiari con un Isee fino a 15mila euro. Le risorse assegnate potranno essere utilizzate per l’acquisto di beni alimentari.

A tale proposito coloro che ne avranno diritto riceveranno una lettera da parte del Comune con le istruzioni per ritirare la postepay presso Poste Italiane. Le famiglie riceveranno la cosiddetta carta risparmio spesa per un valore di 382,50 euro da utilizzare presso i negozi convenzionati. La comunicazione arriverà dagli enti locali al termine dello scambio di dati con l’Inps. (pabi)