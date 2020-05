Calcioa 5 Serie A – Kaos Mantova, Vanni Pedrini per il dopo-Milella

MANTOVA Anche il Kaos Mantova di calcio a 5 è alle prese con la pianificazione del proprio futuro. Come riportato in anteprima dalla Voce, dopo anni di trionfi, il tecnico Pino Milella dovrebbe lasciare per ragioni personali il club biancorosso. La dirigenza si sta guardando intorno per il sostituto, che dovrà guidare i biancorossi nel loro secondo campionato consecutivo di Serie A. Uno dei papabili sarebbe Vanni Pedrini, artefice di un’altra bellissima favola del futsal italiano: quella dell’Imola. Alla guida dei romagnoli, infatti, Pedrini conquistò tra il 2014 e il 2016 una doppia promozione, dalla B all’A2 e dall’A2 alla A. Al primo anno nella massima serie, Imola sfiorò le semifinali play off, venendo eliminata ai rigori nei quarti. Siamo ancora in fase di sondaggio, anche perchè sulla prossima stagione del calcio a 5 molti nodi sono ancora da sciogliere (lunedì è in programma il Direttivo). Ma in casa Mantova non vogliono lasciare nulla d’intentato e l’idea di ripartire da Pedrini è a dir poco intrigante.