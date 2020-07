Calcio Promozione – Novellini: “Sporting Club, alziamo l’asticella”

GOITO A mercato ormai quasi chiuso il tecnico dello Sporting Club Alessandro Novellini traccia un bilancio e delinea gli obiettivi in vista del prossimo campionato: «Sono complessivamente contento di come abbiamo lavorato sul mercato: è stato fatto il massimo. Abbiamo cercato di completare la rosa nei ruoli in cui ci era venuto a mancare qualche elemento o avevamo bisogno di rinforzarci».

Alcuni volti nuovi e qualche idea affascinante, come quella di Alex Borghini, che dopo l’esperienza al Porto potrebbe reinventarsi centravanti: «Sarà il nostro uomo più avanzato, che dovrà dialogare con Guidi ed Ekuban: è un ragazzo di grande esperienza che ha voluto mettersi a disposizione con entusiasmo». Poi c’è anche una grande scommessa, come quella di Gabriele Guarneri, bomber di Seconda Categoria, che a 22 anni prova il palcoscenico della Promozione: «Un elemento con grandi potenzialità: se lavorerà con serietà e abnegazione, potrà diventare una sorpresa. Il nostro contesto favorirà la sua maturazione, poi starà a lui dimostrare in categoria le sue indubbie doti». In difesa sono arrivati giocatori di spessore come Caccavale, Mortara, che hanno giocato con profitto in categoria superiore e un elemento di grande affidabilità come Dossena. «Ma considero come due veri e propri acquisti anche Guidi e Beggi, che lo scorso anno – ricorda Novellini – non hanno girato al massimo per i lunghi infortuni. Ci daranno una grande mano, perché saranno pronti da subito. L’obiettivo è quello di restare in alto, e migliorare la posizione ottenuta nello scorso campionato. Dovremo salvarci il prima possibile, a nostro vantaggio c’è il fatto di avere un anno di esperienza in più. Diremo la nostra sicuramente, ma provare a vincere sarà dura: avremo contro delle corazzate come la Castellana, la Pavonese e lo stesso Carpenedolo che, se non fosse ripescato in Eccellenza, sarebbe davvero una squadra ammazzacampionato per i nomi che è riuscita a mettere sotto contratto».