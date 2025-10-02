Calcio Prima Categoria – Melara: “Dinamo, impresa a Offlaga. Ora voltiamo pagina”

GONZAGA Dinamo lanciata e con il morale alto dopo le prime tre giornate. I biancorossi sono partiti bene, con 7 punti, issandosi nelle zone nobili della classifica, appaiati al Suzzara. Un bottino frutto di due vittorie e un pareggio che certificano la solidità della matricola, reduce dall’ultima impresa esterna: il netto e convincente successo ottenuto domenica scorsa sul campo della corazzata Atletico Offlaga, dove i gonzaghesi hanno segnato una cinquina, imponendosi per gioco e ritmo. Domenica invece arriverà l’insidioso Pralboino, che nell’ultimo turno ha superato la Serenissima, una delle candidate dichiarate alle posizioni di vertice. Il tecnico Matteo Melara invita tutti a mantenere alta la concentrazione: «Ricordiamoci che stiamo affrontando il campionato da neopromossi – sottolinea l’allenatore –. La nostra è stata una buona partenza, ma il torneo è lungo e complesso, siamo soltanto all’inizio. Il gruppo è valido, unito e pronto a sacrificarsi: a Offlaga abbiamo disputato una gara di livello, interpretata bene sotto tutti i punti di vista, ma non dobbiamo illuderci. Domenica ci attende un altro esame difficile contro il Pralboino, che ha appena dimostrato la sua forza battendo la Serenissima. Sulla carta non sarà una partita semplice, anzi, sarà fondamentale approcciarla con il giusto atteggiamento e mantenerci concentrati. Serviranno attenzione e determinazione per provare a confermare quanto di buono fatto sinora».