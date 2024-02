Calcio Promozione – Colpaccio Asola: batte lo Sporting (0-2) e irrompe di nuovo in zona play off

GHEDI (Bs) L’Asola di mister Franzini sbanca Ghedi battendo 2-0 lo Sporting Brescia nello scontro diretto per i play off. Dopo tre partite senza vittorie, i biancorossi tornano a correre e grazie a questo successo sopravanzano proprio i bresciani nella corsa ad un piazzamento tra le prime cinque. Decisive le reti nel primo tempo di Chitò all’11’ e il rigore procurato e poi trasformato da Buonaiuto al 45’.

La Cronaca. Parte subito forte l’Asola, che sblocca la gara dopo 11 minuti: Beretta anticipa secco l’ex Scariolo e serve Chitò che entra in area, salta un difensore e col sinistro scarica il pallone sul primo palo dove Romeda non può arrivare. La risposta dei padroni di casa arriva al 15’ con Scariolo che prova a farsi perdonare l’errore di prima, ma la sua conclusione mancina finisce a lato. Al 22’, sull’asse Chitò-Buonaiuto, i biancorossi provano a rendersi ancora una volta pericolosi, ma la conclusione dal limite del numero 11 finisce fuori misura. Gran momento per Chitò, che si mette in proprio al 34’ con una conclusione dalla distanza che sibila vicina al palo. Allo scadere della prima frazione di gioco, i biancorossi riescono a trovare il raddoppio dopo svariati tentativi: il solito Chitò intercetta palla e la serve a Buonaiuto, che entra in area dove Romeda lo stende. Per l’arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore: dal dischetto si presenta lo stesso Buonaiuto, che spiazza l’estremo difensore.

Nella ripresa lo Sporting abbozza una timida reazione. Segnaliamo un’incornata di Scariolo che finisce a lato e nulla più.

RISULTATI 21ESIMA GIORNATA

Sporting Brescia-Asola 0-2

Lodrino-Orsa Iseo 1-1

San Pancrazio-Rezzato Dor 0-1

Borgosatollo-Sported Maris 0-0

Cellatica-Suzzara 10-0

La Sportiva Ome-Union Marmirolo 1-1

San Lazzaro-Vighenzi 1-2

Cividatese-Vobarno 1-1