Calcio Serie C – Mantova, c’è ottimismo per Panizzi. Guccione alle spalle di Ganz-Cheddira

MANTOVA Altra sfida da bollino rosso per il Mantova. I biancorossi domani al Martelli affronteranno la Sambenedettese in un match che ha il sapore dello scontro diretto con vista playoff. Le due squadre arrivano all’incontro di domani con diverse defezioni e i due tecnici fino all’ultimo faranno le rispettive valutazioni. Da tenere in considerazione anche il fatto che, quella di domani, sarà la prima di tre gare ravvicinate. Giovedì prossimo il Mantova affronterà la trasferta di Matelica e la domenica seguente il match casalingo contro il Fano in notturna. I biancorossi di mister Troise arrivano da un momento decisamente negativo e l’imperativo in viale Te è uno solo: invertire la rotta. Tre sconfitte consecutive con dodici gol subiti e due fatti: questo è il bollettino della scorsa settimana. Bisogna quindi cambiare passo sotto ogni punto di vista. E’ vero, la società ha chiesto la salvezza, ma l’andazzo non è certo dei migliori. Anche perché la classifica è molto corta e, avanti di questo passo, il Mantova potrebbe finire nelle sabbie mobili. Ma il consiglio è sempre quello di guardare avanti e la squadra virgiliana ha ancora margine per rimanere all’interno della griglia dei playoff (obiettivo massimo che possa raggiungere la squadra). Non sarà facile rimanerci, ma con maggior convinzione i biancorossi possono mettere il bastone tra le ruote di chi vuole arrivare in alto. E la Sambenedettese è tra le principali squadre del girone ad ambire al grande salto. Ci ha provato lo scorso anno, ma è stata buttata fuori ai playoff dal Padova. I marchigiani hanno appena riabbracciato mister Montero, che nel match d’andata contro il Mantova era riuscito a trovare la quadratura giusta per agguantare i tre punti.

Il Mantova ci proverà, anche se le assenze potrebbero condizionare la gara. Fuori Milillo, Zanandrea, mentre Panizzi potrebbe farcela. Si può parlare comunque di emergenza in difesa. Milillo ieri ha proseguito le terapie, mentre gli altri due si sono visti sul campo, effettuando però un lavoro differenziato. Probabilmente dopo la seduta odierna e la rifinitura di domani mattina, Panizzi potrebbe recuperare ed essere a disposizione. Se non per partire dall’inizio, almeno a gara in corso. Le scelte le farà comunque Troise all’ultimo. In porta dovrebbe giocare di nuovo Tozzo. In difesa Bianchi, Baniya, Checchi, Silvestro. In mezzo mancherà Savaljevs e potrebbero giocare Lucas, Militari, Gerbaudo. Davanti il trio composto da Guccione, Ganz, Cheddira. Un 4-3-3 che potrebbe diventare, come a Perugia, un 4-3-1-2 con Guccione dietro le punte. Match fondamentale per il Mantova, ma anche per Ganz che manca all’appuntamento col gol ormai da novembre.

Tommaso Bellini