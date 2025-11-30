Calcio Primavera 3 – Il Mantova torna a vincere: 3-1 al Lumezzane

RODIGO Torna a sorridere la Primavera del Mantova dopo due pareggi consecutivi. I biancorossi piegano 3-1 il Lumezzane grazie ai rigori procurati e poi realizzati da Allushi e Bellini, e al gol di Marai. Parte subito forte l’Acm con una verticalizzazione, la palla arriva ad Allushi che viene atterrato in area. Dal dischetto non sbaglia. Nella ripresa Marai approfitta di un errore di impostazione del Lumezzane e sigla il 2-0. I virgiliani si deconcentrano un attimo e i bresciani ne approfittano. Complice un’incomprensione tra Mosca e la retroguardia del Mantova. Ci pensa Bellini a chiudere i conti, su rigore, dopo una ripartenza.