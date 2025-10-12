Calcio Primavera 3 – Un pari e tanti rimpianti per il Mantova a Rimini (1-1)

RIMINI Solo un pari e tanti rimpianti per la Primavera del Mantova a Rimini. Dopo il successo di settimana scorsa con l’Alcione Milano i biancorossi si fanno raggiungere nel finale dai romagnoli. Ai virgiliani non è bastato il momentaneo vantaggio siglato da Bellini nella prima frazione di gioco. «Rispetto a sabato scorso – spiega mister Gabriele Graziani – la squadra ha fatto un passo indietro sotto il punto di vista della gestione palla. Siamo partiti bene e con un buon atteggiamento, riuscendo a trovare anche il vantaggio. Poi però abbiamo faticato molto e la squadra ha iniziato a giocare disordinata. In attacco abbiamo lavorato poco per far salire la squadra, e questo ci ha fatto sia abbassare tanto, che spendere energie inutili. Siamo andati in difficoltà nelle scalate e alla fine il Rimi ci ha raggiunti nel finale. Non siamo stati la solita squadra, e lo abbiamo pagato a caro prezzo. I ragazzi hanno lavorato più individualmente che a livello di squadra e questo alla fine ci è costato la vittoria Era un esame e l’abbiamo fallito: ci rimetteremo a studiare».

Il bottino raccolto nelle prime quattro giornate dall’Acm è magro: una sola vittoria, due pareggi ed una sconfitta (pesante) con la Pro Patria. La Primavera tornerà in campo sabato prossimo (ore 15) a Rodigo contro la capolista Pergolettese.