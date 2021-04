Ecografi portatili in comodato d’uso ai medici Usca di Ats grazie all’azienda ospedaliera

MANTOVA – Nell’ambito del consueto e doveroso spirito di collaborazione istituzionale, la ASST di Mantova ha acquisito per, poi concedere, in comodato d’uso gratuito ad ATS Val Padana, 3 ecografi portatili. Questi consentiranno ai medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) l’esecuzione di ecografie polmonari a domicilio ai malati Covid – o sospetti Covid – per potenziare così significativamente l’assistenza territoriale

nella provincia di Mantova. L’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2 ha evidenziato l’importanza della gestione domiciliare dei pazienti, anche al fine di contenere il ricorso al Pronto Soccorso e l’ospedalizzazione; diventa dunque fondamentale, nell’ottica di una

gestione territoriale più efficiente, avere medici formati all’uso dell’ecografia e dotati di apparecchi portatili in grado di effettuare facilmente diagnosi di polmonite – a letto del paziente o comunque al domicilio – e di poterne seguire poi l’evoluzione.

Infatti, l’ecografia polmonare, se correttamente eseguita, offre un contributo rilevante nella valutazione dei pazienti COVID positivi in termini di rapidità e valore diagnostico; inoltre, non richiedendo lo spostamento dei pazienti, riduce non solo il disagio per i pazienti ed i suoi familiari, ma anche il rischio di diffusione del virus. D’ora in poi il medico USCA dell’ATS potrà eseguire al domicilio l’ecografia polmonare per accertare precocemente la polmonite da Sars-Cov-2, determinarne la gravità, facilitarne il monitoraggio, come peraltro raccomandato dal Vademecum della Federazione Regionale Degli Ordini dei Medici della Lombardia. Del resto, è ormai unanime il consenso della comunità medico-scientifica nel ritenere la diagnosi precoce un’arma decisiva nel contrasto alla pandemia. ATS della Val Padana ha garantito ai medici USCA un percorso formativo, sia sotto il profilo clinico-diagnostico specialistico, che sotto quello più strettamente tecnico per l’utilizzo dell’ecografo portatile.