Calcio Promozione – Asola e Governolese non si fanno male: 0-0

Asola Asola e Governolese non si fanno male e portano a casa un punto utile nella corsa salvezza. Derby spento nel primo tempo, mentre nella ripresa i padroni di casa vanno vicini più volte al vantaggio, ma la sfortuna e un ottimo Bertolani tengono il risultato in parità.

La cronaca. Al 10’ si fanno vedere i pirati con Sperti, ma il tiro finisce in un nulla di fatto. Al 13’ la Governolese rischia la frittata: pallone tra i piedi di Bertolani, Burato pressa l’estremo difensore e si innesca un rimpallo, che per poco non favorisce il giocatore locale. Nei minuti successivi i ritmi rimangono abbastanza bassi e a risentirne è sicuramente lo spettacolo. Dopo la mezz’ora prova a farsi vedere con maggiore frequenza in zona offensiva la squadra ospite, ma le iniziative non creano nessun problema alla difesa dell’Asola. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, dopo un primo tempo in cui i portieri sono stati quasi spettatori.

Nella ripresa i biancorossi partono forte e al 48’ si rendono subito insidiosi: Burato serve Bovi nella zona della trequarti, quest’ultimo calcia in porta e la palla finisce alta di poco. Al 57’ una bella triangolazione tra Malcisi e Spagnoli premia quest’ultimo, il quale riesce a liberarsi per il tiro da buona posizione, Bertolani però si supera e grazie all’aiuto del palo mantiene la porta inviolata. I ragazzi di mister Cobelli premono e la contesa si gioca soprattutto nella metà della Governolese. Al 63’ Bovi batte un corner in mezzo, la difesa rossoblù respinge, il pallone arriva verso Spagnoli il quale non ci pensa su due volte e calcia al volo, la palla colpisce il palo interno e finisce fuori sul lato opposto. I pirati sono in difficoltà e non riescono ad alzare il proprio baricentro. I cambi non spostano troppo l’andamento della partita, ma il tempo scorre e si arriva alle fasi finali. Al 91’ l’Asola sfiora il gol vittoria: Spagnoli arriva sul fondo e mette in mezzo un bel pallone per Vighi, che colpisce da ottima posizione di sinistro, Bertolani si supera e para incredibilmente. Il pareggio finale sta forse stretto ai padroni di casa, ma il punto tutto sommato fa bene alla classifica di entrambe le squadre.