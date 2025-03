Calcio Eccellenza – Castiglione, basta un gol di Bertocchi per piegare il Castegnato

Castiglione Il Castiglione batte 1-0 il Castegnato e raggiunge quota 40, mettendo due punti tra sé e la zona playout a 3 partite dalla fine. Qui finiscono le notizie positive, visto che la partita con i bresciani già retrocessi è, per il resto, da dimenticare. I rossoblu a dire il vero la approcciano bene, cercando da subito di mettere alle strette gli avversari. Al 5’ buona iniziativa di Pjetri, tiro di poco alto sopra la traversa. Al 20’ lo stesso Pjetri serve Mbengue in ottima posizione, l’attaccante però non vede il liberissimo Sow e spreca. Nonostante le premesse, i mastini calano col passare dei minuti. Davanti alla pochezza degli avversari, hanno comunque l’occasione di passare al 30’, quando Pasotti corregge di testa una sponda di Mbengue, ma trova un miracolo di Pelanda. Di riffa o di raffa, il Casti la sblocca al tramonto del primo tempo. Punizione dalla trequarti di Lauricella, la palla carambola sulla testa di Bertocchi e finisce in rete. Se possibile, il ritmo cala ancora a inizio ripresa, con molteplici errori. Al 64’ il Casti avrebbe la chance per chiudere la partita ma Mbengue, libero in area piccola, spreca di testa l’assist al bacio di Pasotti. Il portiere ospite è attento, qualche minuto più tardi, sulla punizione di Tassi. Qui si spengono i mastini, che lasciano gli ultimi 10’ agli avversari. Prime avvisaglie di pericolo all’82’, quando Bertocchi salva su Tereziu pescato solo davanti a Vigilati. Passa un giro di orologio e il direttore di gara sanziona un intervento di Guagnetti in area con il penalty. Folli si presenta sul dischetto e angola il tiro ma Vigilati intuisce e neutralizza. Non è finita qui. Bertocchi, croce e delizia, salta col gomito alto e prende il secondo giallo: espulso. L’Atletico mette paura ai mastini due volte con Gestra e allo scadere ancora con Folli, ma il vantaggio regge fino alla fine. Domenica, contro la Castellana, servirà ben altro.