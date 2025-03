Calcio Promozione – Asola, fiducia rinnovata a mister Franzini. Tozzo: “Ora però cambiamo marcia”

ASOLA Periodo nero per l’Asola. Domenica scorsa, nel derby con l’Union Team Marmirolo è arrivata la seconda sconfitta di fila dopo quella del turno precedente, sempre in un derby, ma con la Poggese. Per lo più con lo stesso risultato (2-1). I biancorossi non sanno più vincere: l’ultimo successo risale a più di un mese fa (26 gennaio col Rezzato). Inevitabile una riflessione generale all’interno della società, che ovviamente ha interessato anche mister Mauro Franzini. Ma al momento non sono previsti ribaltoni. Il presidente Massimo Tozzo ha ribadito la piena fiducia nei confronti dell’allenatore, che siederà regolarmente in panchina nella prossima partita, in programma domenica a Vobarno. Gli stessi giocatori avrebbero assicurato maggior impegno per migliorare il trend e risalire la classifica.

In effetti, gli ultimi risultati hanno fatto precipitare l’Asola al 12esimo posto, dunque in zona play out del girone D di Promozione. Soltanto due i punti raccolti nelle ultime cinque gare, per una squadra partita con ambizioni da play off. Ieri sera, come dicevamo, c’è stato un confronto fra il presidente Massimo Tozzo, Franzini e la squadra per fare il punto della situazione. «L’allenatore non è in discussione – afferma il presidente – . Lo sarebbe solo se ci fosse un ammutinamento da parte della squadra, e non mi pare il nostro caso. Il confronto è stato utile per analizzare il momento. È sotto gli occhi di tutti che qualcosa non sta funzionando a dovere: incassiamo parecchie reti e siamo reduci dalle due battute d’arresto casalinghe con Poggese e Union Team Marmirolo. Due derby persi allo Schiantarelli. Anche nel recupero di Travagliato, con l’Aurora, dopo pochi minuti eravamo sotto. Ci succede troppo spesso e sappiamo che non è affatto semplice recuperare. A complicare ulteriormente i piani è la difficoltà a concretizzare quanto costruiamo. Insomma, le cose da sistemare sono parecchie ed è bene farlo presto. Da qui alla conclusione della stagione bisogna racimolare quanti più punti possibile. Bisogna che la squadra badi al sodo, diventi più cinica e allo stesso tempo molto più attenta in difesa».

La sfida di domenica a Vobarno diventa quasi decisiva. I bresciani, reduci dalla vittoria per 3-1 sul campo del San Lazzaro, occupano l’ottavo posto in classifica con 29 punti contro i 24 dell’Asola. Sono troppo lontani dai play off (-8), ma nel contempo si sono creati un buon margine sui play out (+5). «Sarà molto importante non perdere – conclude Tozzo – . Dobbiamo muovere la nostra classifica prima che sia troppo tardi».