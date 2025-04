Calcio Promozione – Battistelli carica l’Union: “Derby da vincere per il piazzamento”

MARMIROLO Chiudere al meglio la stagione regolare per poi tuffarsi nei play out salvezza. Passa da un derby l’epilogo di campionato per l’Union Marmirolo di Mattia Battistelli. I neroverdi sfideranno al Vicini i Pirati guidati dall’ex Angelo Monari. Una sfida importante: i rossoblù sono a caccia della salvezza diretta. I neroverdi potrebbero appaiarli e metterli nei guai, qualora vincessero. «A Governolo ho trascorso tre anni e mezzo della mia carriera da calciatore – racconta Battistelli – ed è una piazza che sento ancora mia. Giocare al “Vicini” regala sempre emozioni forti, è uno di quegli stadi dove gli stimoli arrivano da soli». Il tecnico dell’Union sa bene che quella di domenica non sarà l’ultima partita della stagione: «Dovremo disputare i play out, ma questa sfida territoriale con i Pirati è fondamentale per il piazzamento. Arrivarci nelle migliori condizioni possibili può fare la differenza». Battistelli ha ereditato la squadra a campionato in corso, ma ha cercato sin da subito di dare una scossa all’ambiente: «Ho preso in mano questo gruppo forse un po’ tardi, ma i ragazzi mi seguono, la società è presente e ci supporta. Contro il Lodrino, nell’ultima partita, abbiamo trovato il gol del 2-1 al 95’, a dimostrazione che oltre all’impegno serve anche un pizzico di fortuna». Ora però, l’attenzione è tutta rivolta al clou del Vicini. «Chiedo ai miei di affrontare questa gara con la testa bassa e il coltello tra i denti – prosegue l’allenatore –. Non solo per il derby, ma anche per i play out. Questi ragazzi meritano la salvezza per l’impegno che mettono in ogni allenamento e per come lottano in partita. Non hanno mai mollato, nemmeno nei momenti più difficili, e per questo dico che meritano di rimanere in Promozione». Infine, uno sguardo a domenica: «Pensiamo a fare bene ora, poi ci prepareremo al meglio per i play out». Per la sfida coi Pirati, unico assente lo squalificato Rigon.