Calcio Promozione – Casalromano al lavoro, oggi scatta l’Asola

MANTOVA Nel quartier generale estivo di Isola Dovarese è cominciata ieri la stagione del Casalromano, che ha effettuato il primo allenamento sotto la guida di mister Mauro Franzini. Manca un mese al primo impegno ufficiale dei gialloblù in programma il 20 settembre, una settimana prima dell’inizio del campionato, nel match di Coppa Italia sul campo della Pavonese. La società ha predisposto tre amichevoli in questo lasso di tempo: mercoledì 2 settembre contro il Marmirolo, domenica 6 a Castiglione e giovedì 10 contro l’Offlaga.

L’Asola, dal canto suo, ha sciolto le riserve e stasera accenderà i motori allo “Schiantarelli”: appuntamento alle 18.30 per la consegna del materiale e poi tutti in campo agli ordini di mister Tavelli. I biancorossi debutteranno in Coppa il 13 settembre, in casa, contro la Pavonese. Amichevoli il 2 contro il Gambara (da confermare) e il 5 a Gottolengo.

Per quanto riguarda le altre squadre, la Castellana continua regolarmente la preparazione al Comunale e sabato dovrebbe giocare la prima amichevole con il Suzzara (ma è da confermare). In casa Sporting, ieri sera si è riunito il direttivo con lo staff tecnico per valutare se riprendere o meno gli allenamenti interrotti la settimana scorsa. In rampa di lancio ci sono anche le formazioni giovanili che partecipano ai campionati regionali. Pure il San Lazzaro ha dovuto interrompere la preparazione per qualche giorno, ma solo per questioni organizzative. Ieri si è radunata la Juniores, mentre la prima squadra tornerà ad allenarsi domani o, al più tardi, giovedì. Da ridefinire il programma delle amichevoli.