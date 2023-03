Calcio Promozione – Castellana, basta un tempo per vincere. Il San Lazzaro sbaglia un rigore e si arrende

Castel Goffredo La Castellana, col minimo sforzo, si sbarazza di un San Lazzaro in crisi nera, e riprende a marciare in classifica. Al primo assalto la Castellana passa in vantaggio: al 5’ corner pennellato di Salardi per la testa di Orlandi, che insacca. Nulla da fare per Coffani. Cinque minuti più tardi, su ingenuo fallo di Najeh su Giarruffo il San Lazzaro avrebbe la chance di pareggiare subito. Dal dischetto va proprio il centravanti ospite, che però si fa ipnotizzare da un superlativo Lancini, che azzecca il lato alla sua destra e neutralizza.

Per i cittadini una botta psicologica non indifferente, perché la gara si spegne, con la Caste brava a gestire e a colpire di rimessa. Al 21’ discesa irresistibile di Lopez sulla sinistra, che prova a pescare l’angolo alla sinistra di Coffani. Miracolo del portiere che devia in angolo. Ma il primo centro dell’uruguagio è solo rinviato: su una galoppata di Parisio, al primo di recupero del primo tempo, “Nico” si fa trovare in mezzo all’area e stavolta non sbaglia il 2-0. L’esultanza del giocatore sudamericano è incontenibile: dopo tanta sfortuna è arrivato il prim ogol in campionato.

Nella ripresa la Caste riparte da dove aveva finito: in attacco. Al 50’ punizione di Salardi a spiovere in area, dopo un tentativo rimpallato a Lopez, la sfera finisce sui piedi di Parisio che, da buona posizione, però svirgola. Al 54’ David Thai Ba non trova lo specchio della porta dopo una veloce discesa sulla destra. Jacopetti allora corre ai ripari: dentro Del Bar e Morselli, con il primo che si fa vedere già al 60’ con un tiro però fuori misura. Poco dopo Giarruffo tenta la conclusione, che esce debole, invece di servire il liberissimo Vasaturo sulla sinistra. Ancora il 9 protagonista al 65’: palla a spiovere in area goffredese, uscita errata di Lancini, la palla sbatte addosso a Giarruffo a pochi passi dalla porta, ma poi esce. Il SanLa ci crede e al 78’ Del Bar vince un rimpallo e serve Bellandi, che in acrobazia costringe Lancini a rifugiarsi in corner. Cinque minuti dopo bella azione in contropiede orchestrata da Lopez, la prima conclusione di Mesa viene respinta da Coffani, così come il secondo tiro di Orlandini. Ribatte il SanLa con Del Bar (83’), Orlandini ci mette una pezza. All’85’ ancora bel suggerimento di Lopez per Parisio, che ciabatta ancora malamente, sfavorito dal fondo viscido per la pioggia battente. Al 90’ un’altra velenosa conclusione di Bellandi centra il palo: per il SanLa è veramente un periodaccio.

RISULTATI 25a GIORNATA

Suzzara-Asola 2-1

Lodrino-Borgosatollo 0-2

Marmirolo-Cellatica 1-1

Pavonese-Governolese 4-0

Pro Palazzolo-Orceana 0-0

Castellana-San Lazzaro 2-0

Nuova Valsabbia-Vighenzi 1-1

La Sportiva Ome-Vol. Montichiari 1-1