Calcio Promozione – Il Suzzara infrange il tabù Allodi: batte l’Asola in un bel derby e riaggancia il treno salvezza

Suzzara Boccata di puro ossigeno per il Suzzara, che batte 2-1 l’Asola nel derby e si porta ad un solo punto dalla Voluntas. E’ la seconda vittoria di fila dei bianconeri che non vincevano in casa addirittura dalla prima giornata di campionato. Domenica grigia, invece, per i biancorossi, che subiscono il secondo stop di fila e cedono la terza posizione alla Castellana.

La cronaca. Suzzara subito in avanti con una rovesciata di Terragin che finisce tra le braccia di Marcolini. Al 5’ Galante riceve palla in area e tenta un destro potente che finisce alto sopra la porta. Passa un minuto e il Suzzara si rende pericoloso in mischia, ma l’arbitro ferma il gioco per fallo di mano in area. Ancora bianconeri in avanti con Bulgarelli che entra in area e tenta la conclusione, ma la palla schizza alta. Dopo una fase statica della partita, ecco che l’Asola si fa vedere al 29’ con una serie di ribattute in area, ma la zampata vincente non arriva. Bovi tenta la botta dalla distanza al 32’, ma Brognara c’è e para in due tempi. Continuo botta e riposta tra le due squadre: Vezzani al 39’ mira il “7”, ma la palla sfiora l’incrocio dei pali; poi Chitò tenta il tiro ravvicinato, ma Brognara è attento. Il primo tempo finisce con Vincenzi che tenta l’incornata vincente su cross di Solci, ma l’arbitro fischia il fuorigioco.

Nella ripresa l’Asola esce più in palla dagli spogliatoi e cerca subito il gol con Galante prima e Chitò poi: Brognara è ancora insuperabile. Azione pericolosa dei biancorossi al 57’: Chitò entra in area e guadagna un corner; dagli sviluppi Bovi cerca l’angolo lontano, ma lo sbaglia di poco. Altra riposta pericolosa del Suzzara con Guastalla che entra in area, semina il panico, ma si fa rimontare e conquista solo un angolo. Al 61’ Vincenzi ha l’occasione del vantaggio, ma sbaglia un rigore a porta vuota dopo aver beffato un avversario con una finta ed essersi presentato a tu per tu con Marcolini. Passano due minuti e Zeroual salva sulla linea un gol fatto di Galante. Ci pensa allora Guastalla, al 77’, a sbloccare il risultato con un tocco sotto morbido che beffa Marcolini. Suzzara rinvigorito e Asola che si schiaccia. Moretti raddoppia all’83’ con un colpo da biliardo su assist di Guastalla. Torreggiani accorcia al 93’ con una sassata, finisce 2-1.