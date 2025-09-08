Calcio Promozione – Derby in bianco tra Asola e Governolese (0-0)

ASOLA Finisce a reti inviolate il debutto di Asola e Governolese in Coppa Italia, ma lo 0-0 dello “Schiantarelli” racconta di una gara vibrante e ricca di emozioni. I Pirati tengono testa a un’Asola ben organizzata e pericolosa, che recrimina per le tante occasioni non concretizzate. L’avvio è di marca biancorossa: al 4’ Spagnoli costringe Ferrarese a immolarsi in corner; sugli sviluppi del quale Chitò calcia al volo alto di poco. Al 16’ la Governolese risponde con Zaghi che trova Campagnari in area, ma Agazzi salva in scivolata. La Gove spinge e al 25’ sfiora il vantaggio: Corradi esplode un destro dalla distanza, Marcolini tocca quel tanto che basta e la traversa salva i biancorossi. Al 30’ ancora Zaghi per Campagnari, conclusione di poco fuori. Prima dell’intervallo occasione per l’Asola con Baba che, di testa, manda a lato su corner di Bovi.

La ripresa si apre con un’occasionissima per i locali: Spagnoli calcia a botta sicura, Brognara compie un miracolo, sulla ribattuta Baba sembra avere la porta spalancata ma Beninca salva sulla linea. L’Asola insiste: al 54’ Agazzi insacca in mischia, ma il gol viene annullato per fuorigioco dopo un batti e ribatti in area. Gli uomini di Cobelli continuano a spingere e all’83’ hanno un’altra palla-gol colossale: Baba a porta vuota centra in pieno la traversa. Un minuto dopo ci prova Bovi, ma Brognara respinge ancora. La Governolese soffre ma resta in partita e all’87’ sfiora addirittura il colpaccio: punizione di Bertaso e palla che scheggia il palo a Marcolini battuto. Il triplice fischio sancisce uno 0-0 che lascia intatte le chance di qualificazione per entrambe, ma se l’Asola mastica amaro per le tante occasioni sciupate, la Governolese porta a casa segnali confortanti per carattere e solidità difensiva. Mercoledì i Pirati torneranno in campo al “Vicini” per la sfida casalinga contro lo Sporting Club.