Calcio Eccellenza – Castiglione, falsa partenza in Coppa: il Bsv Garda la spunta 3-1

PADENGHE SUL GARDA (Bs) Esordio amaro in Coppa Italia per il Castiglione, sconfitto 3-1 sul campo del Bvs al termine di una partita che lascia più di un rimpianto. Dopo un avvio equilibrato, i bresciani sfruttano la loro manovra avvolgente e al 21’ passano in vantaggio con Scidone, che riceve palla in area e con un preciso diagonale supera Segna in uscita. Pochi minuti dopo, al 25’, arriva anche il raddoppio: un contropiede porta a un fallo in area mantovana e dal dischetto l’ex Filippo Lauricella non perdona, spiazzando il portiere aloisiano. Un episodio contestato, perché poco prima nell’area opposta un intervento ai danni di Boafo non era stato sanzionato. Sotto di due reti, il Castiglione cambia marcia nella ripresa. I cambi danno nuova linfa e i mastini si riversano in avanti, costruendo tante occasioni da gol. Il portiere bresciano Pilotti si conferma decisivo con almeno quattro interventi da campione. All’82’ il Casti riapre la partita grazie a un rigore conquistato per un fallo ingenuo in area, trasformato con freddezza da Chesini, che accorcia le distanze. Il forcing rossoblù diventa asfissiante: la squadra spinge con continuità, creando palle-gol a ripetizione ma senza trovare la via del pareggio. La dea bendata non aiuta e, nel finale, arriva la beffa. In pieno recupero il Bvs sfrutta una ripartenza e, approfittando di una difesa sguarnita, sigla il 3-1 con Pavoni.