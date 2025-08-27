Calcio Promozione femminile – Mantova al lavoro. Da martedì in ritiro a Rumo

CURTATONE È un raduno speciale, quello del Femminile Mantova Calcio. Quest’anno, infatti, a Montanara si sono ritrovate le ragazze che affronteranno il campionato di Promozione da matricole. Alla prima squadra si è aggregata anche l’U17, in attesa che mister Maurizio Arvani possa contare sulla rosa al completo. Le biancorosse debutteranno in campionato il 21 settembre sul campo del Monterosso, mentre l’esordio casalingo è fissato per il 28 contro la Folgore Caratese. Per raggiungere la migliore condizione, il Mantova andrà in ritiro a Rumo dal 2 al 7 settembre. Qui, il 4, affronterà il Cles in amichevole. Il 13 altro test molto atteso, contro il Vicenza di Serie C. Oltre alla prima squadra e all’U17, hanno ripreso gli allenamenti anche le ragazze dell’U15.