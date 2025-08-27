Calcio Prima Categoria – L’Union Team Marmirolo si rinforza col ritorno di Luca Pernigotti

MARMIROLO Colpo grosso in casa Union Team Marmirolo. La società neroverde ha infatti ufficializzato l’arrivo di Luca Pernigotti, attaccante classe 1999 proveniente dal Villafranca. Si tratta di un gradito ritorno: aveva già vestito la maglia del Rullo nella prima metà della scorsa stagione in Promozione ed è certamente un lusso per la Prima Categoria: possiede infatti esperienza, fiuto del gol e qualità tecniche che possono spostare gli equilibri, oltre a una conoscenza già consolidata dell’ambiente. L’innesto va a rinforzare un reparto offensivo che mister Petrozzi potrà ora gestire con maggiore varietà di soluzioni, alternando potenza fisica e velocità, e al tempo stesso conferma le ambizioni di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Intanto, sul fronte del campo, il Marmirolo ha proseguito il suo percorso di preparazione disputando sabato scorso un test significativo contro la Governolese di Promozione: gara rimasta in equilibrio per oltre un’ora, poi terminata 4-1 per i Pirati. Sabato prossimo i neroverdi torneranno in campo contro la Poggese, formazione di Eccellenza, per un’altra amichevole di spessore che aiuterà a misurare ulteriormente la condizione del gruppo in vista del debutto ufficiale.