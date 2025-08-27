Calcio Promozione femminile – Prime fatiche in montagna per il Redondesco

REDONDESCO E’ partita ufficialmente la stagione 2025/26 anche a Redondesco. Il gruppo femminile ha inaugurato l’annata con un ritiro di tre giorni in Val Sabbia, alternando le prime sedute atletiche ad attività di team building: quasi quaranta tra atlete e staff hanno chiuso l’esperienza con un test amichevole “in famiglia” sul lago d’Idro. La prima squadra è poi tornata al lavoro agli ordini di mister Davide Bellini per preparare l’esordio in Coppa Lombardia, fissato il 14 settembre contro il Villa Valle, dopo due test con Modena (7 settembre) e Capriate (10). Il 21 via al campionato, in casa con la Doverese. Intanto si muove anche il settore giovanile, che quest’anno apre le porte alla Figc con l’Under 15. La crescita del movimento prosegue: nuovi tesseramenti ogni martedì dalle 18 al campo sportivo di Redondesco.