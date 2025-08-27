Virgiliadi, è il giorno del nuoto: grande festa alla Canottieri Mincio

MANTOVA Torna una delle manifestazioni più attese dell’estate sportiva mantovana. La Canottieri Mincio ospita oggi la tappa di nuoto delle Virgiliadi, rassegna che unisce sport, inclusione e socialità in una cornice suggestiva. L’evento, organizzato dalla Polisportiva Andes H insieme alla Coop sociale La Quercia, prevede gare sui 50 metri in tutti gli stili – dorso, rana, delfino e stile libero – oltre a spettacolari staffette che coinvolgeranno atleti e operatori. Sono già più di sessanta i partecipanti iscritti, in rappresentanza di associazioni e strutture del territorio, e il numero è destinato a crescere: sarà infatti possibile aggiungersi direttamente sul piano vasca. Le competizioni sono aperte anche ai ragazzi che nuotano con l’aiuto di ausili come tavolette o braccioli, con il pubblico che potrà sostenerli da bordo piscina. Tra le realtà coinvolte figurano, oltre alle due organizzatrici, anche la Coop Fiordiloto e la Simpatria Coop di Suzzara. Al termine delle gare si terranno le premiazioni, curate dal sindaco di Porto Mantovano e consigliere provinciale Maria Paola Salvarani, seguite da una tradizionale “risottata” offerta dal ristorante della Canottieri. La manifestazione gode del patrocinio del Comitato provinciale Csi Mantova e del sostegno di Regione Lombardia, Provincia, Comune e Fondazione Comunità Mantovana. Un ringraziamento speciale va alla Canottieri Mincio per la consueta ospitalità e all’Orto Bio di Tazio Cerchi di Bagnolo, che ha contribuito ad arricchire il montepremi. Dopo le tappe dedicate a bocce, basket e tennis tavolo e quella di nuoto, le Virgiliadi proseguiranno nei mesi di settembre e ottobre con le esibizioni di canoa e pallanuoto, fino alla grande festa conclusiva che sancirà l’arrivederci alla prossima edizione.