Calcio Promozione – La Governolese cambia ancora: via Bizzoccoli, idea De Martino

GOVERNOLO La Governolese e mister Giuseppe Bizzoccoli si separano: si consuma quindi un altro esonero nella travagliata stagione dei Pirati. Fatale al tecnico mantovano la sconfitta di domenica scorsa nello scontro salvezza col Rezzato: nella serata di lunedì, una seduta straordinaria del Consiglio Direttivo rossoblù ha preso la decisione di sollevare dall’incarico l’allenatore. «Una decisione che prescinde dalla bravura di Bizzoccoli, che per me resta sempre un grande amico e un ottimo mister – spiega il direttore sportivo Rudy Tavernelli -. La società ha però deciso per il cambio per dare una scossa alla squadra, che in queste ultime cinque partite dovrà tirare fuori il meglio di sé per raggiungere l’obiettivo salvezza. Paga mister Bizzoccoli, che ringraziamo per il lavoro svolto sempre con grande serietà e dedizione, adesso la squadra non ha più alibi: bisogna tirare fuori grinta e attributi per mantenere la categoria».

Per la sostituzione il nome in pole position è quello di Luca De Martino, che in questa stagione ha guidato lo Sporting Club in Prima Categoria. C’è però una problematica legata al fatto che l’esonero del tecnico di origini campane è avvenuto dopo il mese di dicembre, quindi potrebbe essere inquadrato in altro modo nei ranghi della Gove. Altre opzioni sul taccuino sono quelle che portano a Petrozzi, Tenedini e Bruschi. Nel frattempo, è finita ufficialmente l’esperienza dell’attaccante Mazzocchi in rossoblù: fuori rosa da qualche settimana, il forte esterno non farà più parte della Governolese per questo finale di stagione.