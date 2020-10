Calcio Promozione – L’Asola attende la Soncinese e si rinforza con Taboni

ASOLA L’Asola è prima in classifica a punteggio pieno. Infatti, dopo la vittoria casalinga col Real Dor della prima giornata, domenica scorsa ha battuto nettamente, in trasferta, il Borgosatollo. Dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Pavonese, in campionato i biancorossi asolani sembrano aver trovato la quadra, anche per il rientro di giocatori assenti in Coppa per squalifica. Ed è sempre assente, per ragioni di lavoro, capitan Sandrini. Il team di patron Tozzo ospita la seconda in classifica, la Soresinese, una delle due cremonesi del girone (l’altra è la Soncinese). Una formazione da prendere con le molle, come testimoniato dagli osservatori biancorossi, che hanno seguito sul campo la matricola cremonese nella sfida della domenica precedente con la Voluntas. L’organico è piuttosto attrezzato, duro banco di prova quindi per i padroni di casa. Per oggi, mister Tavelli deve rinunciare agli infortunati Fara e Accini. Intanto, la società ha annunciato il tesseramento del centrocampista Marco Taboni, classe 2000, ex Darfo e Vobarno, un rinforzo importante che darà un’alternativa in più sia a livello numerico, sia a livello di quote alla squadra asolana.