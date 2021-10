Calcio Promozione – Negrini: “Occhio San Lazzaro, è un altro Sporting”

MANTOVA La quarta giornata del campionato Promozione propone domani il primo derby virgiliano tra San Lazzaro e Sporting Club, che ha avuto un preambolo il 22 settembre in Coppa Italia: la gara terminò in parità, 0-0, e alla guida dello Sporting c’era Luca Vaccari. La grande novità del match di domani è che sulla panchina goitese siede adesso Mauro Franzini, un ex. Dopo i primi tre turni di campionato, il San Lazzaro ha quattro punti, reduce dal pareggio casalingo con la Bagnolese; mentre lo Sporting ha racimolato al momento solo un punticino, frutto del pareggio di domenica scorsa in casa del Borgosatollo nel match che ha segnato l’esordio appunto di Franzini, sempre alle prese con una rosa falciditata dagli infortuni. Qualche problema anche in casa biancazzurra, dove mister Stefano Negrini per il derby dovrà fare a meno di Babetto, Tommaso Di Prima, Pini e Potecchi. «La gara di Coppa Italia è stata di fatto un’amichevole – osserva il tecnico del SanLa – quella di domani sarà tutta un’altra cosa. Franzini è allenatore navigato, ha potuto conoscere meglio la sua squadra in questa settimana per cui mi aspetto uno Sporting organizzato e battagliero. Le loro assenze? Hanno ottimi giovani di rincalzo, dovremo stare attenti. E comunque noi siamo in condizioni simili e crediamo fortemente nella valorizzazione dei giovani». «Non ci attende insomma una gara facile – prosegue Negrini – ma siamo consapevoli delle nostre possibilità e della nostra forza, con tutto il rispetto per gli avversari. Nonostante qualche assenza e qualche giocatore non sia al meglio della condizione, ce l’andiamo a giocare con l’intento ovviamente di portare a casa un risultato positivo. Questo è l’obiettivo, speriamo di riuscire a realizzarlo». Lo Sporting nell’unica gara casalinga sin qui disputata ha perso 2-1 con lo Sporting Brescia, mentre il San Lazzaro in trasferta si è già imposto con la Pavonese. Chi vuole può toccare ferro.