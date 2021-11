Furgone pieno di refurtiva, i carabinieri scoprono dove sono avvenuti colpi per 25mila euro

GONZAGA I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, al termine di approfonditi accertamenti, sono riusciti ad individuare il proprietario della refurtiva del valore di circa 25mila euro rinvenuta il 12 novembre scorso a bordo di un furgone oggetto di furto. Nella serata del 12 novembre scorso, infatti, a Ostiglia, sulla SS 12 Abetone-Brennero, una pattuglia del Radiomobile di Gonzaga intimava l’alt ad un furgone bianco Daily al fine di procedere ad un consuetò controllo su strada. Il conducente, pero’, non ottemperava all’alt ed aumentava la marcia inboccando le vie del centro abitato. Ne nasceva un inseguimento durato una decina di km fino a quando il mezzo si fermava in Agro di Gazzo Veronese e dallo stesso fuggiva l’autista che faceva perdere le tracce nell’oscurità dei campi circostanti.

i primi accertamenti svolti sul posto permettevano di appurare che il mezzo era stato rubato nella nottata dello scorso 4 novembre a Nonantola (Mo), all’interno di un’azienda. inoltre all’interno del suddetto mezzo i militari rinvenivano la seguente refurtiva, del valore di circa 25 mila euro: 100 lettini da piscina; 50 ombrelloni; 3 pompe in ghisa per depurazione acque; 5 teli per copertura gazebi/bar; 1 pompa per pulizia piscina; 1 granitore, 1 frullatore ed 1 blender (materiale da bar); 1 robot da piscina. Dagli accertamenti dei giorni successivi emergeva che il materiale stipato sul mezzo era stato asportato la notte precedente l’inseguimento dalle Piscine -Tennis Club di Castel Maggiore (Bo). Tale operazione certamente era stata messa in opera da almeno 4 – 6 individui, come emerso dalla visione di alcune telecamere.

Le indagini del Norma continuano per individuare gli autori di tutta questa serie di reati commessi tra il 4 novembre, data in cui è stato rubato il furgone, ed il 12 novembre allorquando un soggetto, alla guida del furgone rubato, è fuggito al controllo dei carabinieri.

Le indagini verranno altresì orientate ad individuare il destinatario della merce, non escludendo che si possa trattare di un furto su commissione per la fornitura ad un altro centro estivo o ad un hotel con piscina in zona turistica.