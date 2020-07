Ferito nell’incidente e denunciato: aveva un tasso di alcolemia tre volte sopra i limiti

ACQUANEGRA Nella giornata di oggi i Carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese hanno denunciato un uomo, classe 1945, per guida in stato di ebbrezza. I militari infatti, lo scorso 30 maggio, erano intervenuti a Canneto sull’Oglio dove A.D., residente nel cremonese, alla guida della sua autovettura sulla SP4 aveva causato un incidente stradale, nel quale lo stesso rimaneva ferito. Trasportato dal 118 presso l’Ospedale, a seguito dei controlli eseguiti, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico di quasi 3 volte superiore ai limiti, ed è quindi stato deferito dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria di Mantova per guida in stato di ebbrezza.