Pallavolo serie B2 f – Davis e Viadana al lavoro

Mantova Ieri hanno ripreso la preparazione anche le due mantovane della B2 femminile: la Davis e la new entry Viadana Volley. A Stradella grande entusiasmo per la squadra dei confermati Enrico Pinzi e Diego Pavan. Prima i discorsi di rito, poi via agli allenamenti. Hanno parlato alle ragazze il presidente Vanni Rigoni e i due allenatori. La Davis in campionato debutterà sabato 7 ottobre in trasferta a San Damaso (Modena) contro lo Zerosystem. Nuova avventura anche per le rivierasche, al debutto nella categoria, che si sono ritrovate agli ordini del tecnico Nicola Bolzoni. «Abbiamo costruito una squadra all’altezza del campionato nazionale – afferma – con un giusto mix di giocatrici giovani e altre più esperte».